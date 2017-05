YNAP: ricavi in crescita a doppia cifra nel primo trimestre

Luca Fiore 3 maggio 2017 - 18:22

MILANO (Finanza.com)

Yoox Net-a-Porter Group ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre con ricavi per 515 milioni di euro, +19,1% su base organica (+15,4% reported) rispetto a un anno prima. Il dato è di poco superiore al consenso.



In aumento tutte le linee di business: ricavi netti Multimarca In-Season in accelerazione al 20%, ricavi netti Multimarca Off-Season in crescita del 16,2%, Online Flagship Stores a valore retail in aumento del 28%.



A livello geografico, spiccano i dati relativi Nord America (+17,6%) e Asia Pacifico (+33%). L’Italia è tornata a crescere in doppia cifra (+11%).



"Il primo trimestre registra una forte crescita dei ricavi che, insieme ad una serie di iniziative strategiche, ci posiziona nella giusta direzione per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di breve-medio termine”, - ha commentato Federico Marchetti, Chief Executive Officer di YNAP Group.



La società, riporta il comunicato, “prevede di conseguire una crescita dei ricavi netti in linea con il proprio Piano quinquennale e di ottenere un miglioramento del margine a livello di EBITDA adjusted nel 2017”.