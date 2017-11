YNAP: +17,7% per il fatturato del Q3, ricavi 2017 visti nella parte bassa guidance

Luca Fiore 8 novembre 2017 - 18:16

MILANO (Finanza.com)

Nel terzo trimestre del 2017, Yoox Net-A-Porter Group ha conseguito ricavi netti consolidati per 481,8 milioni di euro, in aumento del 17,7% su base organica (+10,7% reported) rispetto a un anno prima. Questa performance si è tradotta in ricavi netti nei primi nove mesi del 2017 per 1,5 miliardi, +18,6% organico (+13,8%).La società, “prevede di conseguire nell’esercizio fiscale 2017 una crescita organica dei ricavi netti in linea con il proprio Piano Strategico, posizionandosi sulla parte bassa della forchetta di crescita 17% - 20%”.“Il Gruppo si attende di conseguire una crescita dell’EBITDA adjusted, con un margine sui ricavi netti sostanzialmente in linea con l’anno precedente, e di investire circa 170 milioni di Euro in tecnologia e logistica”.