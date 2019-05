Unipol: utile netto primo trimestre sale a 171 mln di euro

Daniela La Cava 10 maggio 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Unipol ha mandato in archivio il primo trimestre 2019 con un utile netto consolidato pari a 171 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato normalizzato e a perimetro omogeneo di 144 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il risultato contabile del primo trimestre 2018, pari a 472 milioni, era influenzato dalla plusvalenza, pari a 309 milioni, generata dalla cessione della quota di UnipolSai in Popolare Vita.Nei primi tre mesi dell'anno la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata ha raggiunto quota 3.322 milioni di euro contro i 3.292 milioni di euro al 31 marzo 2018 (+0,9%). Escludendo nel trimestre 2018 la raccolta di Popolare Vita e della sua controllata Lawrence Life, la raccolta del gruppo segna un incremento del 4,2%.La società ha inoltre indicato che il combined ratio si è attestato al 93,4% in miglioramento rispetto al 94,1% registrato al 31 marzo 2018, mentre l’indice di solvibilità di gruppo è sceso al 155% rispetto al 163% del 31 dicembre 2018.