Unipol: sul risultato netto pesa il piano di ristrutturazione, proposto dividendo di 0,18 euro per azione

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Unipol Gruppo ha confermato i risultati preliminari di esercizio, comunicati lo scorso 9 febbraio. Il gruppo bolognese ha chiuso il 2017 con un utile netto consolidato pari a 655 milioni, in crescita rispetto ai 535 milioni dell’anno precedente, grazie in particolare al miglior contributo della gestione finanziaria. Se però si considerano gli effetti straordinari relativi al piano di ristrutturazione del comparto bancario, il risultato netto è negativo per 169 milioni di euro (positivo per 535 milioni nel 2016). Il piano di ristrutturazione ha determinato un effetto economico negativo per 824 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea di distribuire un dividendo pari a 0,18 euro per ogni azione ordinaria, con un pay-out del 60%. L'assemblea dei soci di Unipol è prevista per il 24 aprile.