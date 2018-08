Unipol chiude I semestre in utile di 644 mln, raccolta assicurativa pari a 6,2 mld

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Unipol ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con un risultato netto positivo per 644 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto alla perdita da 390 milioni del corrispondente periodo del 2017, che subiva l'effetto del piano di ristrutturazione del comparto bancario. Il risultato di quest'anno inoltre comprende la plusvalenza derivante dalla cessione di Popolare Vita pari a 309 milioni. Nel semestre conclusosi a giugno la raccolta diretta assicurativa del gruppo bolognese si è attestata a 6,26 miliardi, in calo dell'1,1% rispetto all'anno prima ma in rialzo del 4,8% se si esclude la raccolta delle due compagnie cedute (Popolare Vita e Lawrence Life).