Unipol chiude I semestre in rosso, pesa riassetto controllata bancaria

4 agosto 2017

MILANO (Finanza.com)

Unipol ha realizzato nei primi sei mesi dell'anno un utile netto di 390 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 276 milioni del corrispondente periodo del 2016. Tuttavia il piano di ristrutturazione del comparto bancario ha determinato un effetto negativo per 780 milioni sui conti della controllata Unipol Banca che ha influito sul risultato netto del gruppo che è finito in rosso per 390 milioni. Nel semestre la raccolta diretta assicurativa si attesta a 6,33 miliardi, in calo dagli 8,4 miliardi del primo semestre 2016. Male il settore Vita la cui raccolta è scesa del 48%.