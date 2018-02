UnipolSai: utile preliminare sale a 537 mln di euro nel 2017

Daniela La Cava 9 febbraio 2018 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di UnipolSai Assicurazioni ha esaminato i risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2017. Il gruppo assicurativo ha conseguito nel 2017 un utile netto consolidato pari a 537 milioni di euro in crescita dell’1,8% rispetto ai 527 milioni nell’analogo periodo 2016, nonostante gli effetti del piano di ristrutturazione del comparto bancario del Gruppo Unipol. "Il piano ha infatti comportato la rilevazione di cospicui adeguamenti delle coperture dei crediti deteriorati di Unipol Banca, che hanno impattato negativamente per 112 milioni di euro su UnipolSai", spiega la società in un comunicato. Se si escludono tali effetti, l’utile netto consolidato di UnipolSai sarebbe stato pari a 649 milioni (+23,1% rispetto al 2016).Nel periodo in esame la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è stata pari a 11.068 milioni (-11,4% rispetto ai 12.497 milioni registrati nel 2016). Tale valore, sottolinea UnipolSai, include anche la raccolta registrata nel quarto trimestre 2017 da parte di UniSalute (96 milioni) e Linear (46 milioni) che, dal quarto trimestre 2017, sono sotto il diretto controllo di UnipolSai Assicurazioni.Sul fronte cedola, la società intende proporre la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2017 pari 0,145 euro per ciascuna azione ordinari 71 per cento.