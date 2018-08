UnipolSai: nel I semestre utile netto salito a 647 milioni, raccolta trainata da settore Vita

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai ha riportato nel primo semestre del 2018 un utile netto pari a 647 milioni di euro, in deciso rialzo rispetto ai 282 milioni del corrispondente periodo del 2017. Il risultato, precisa la società, comprende la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Popolare Vita pari a 309 milioni. La raccolta diretta assicurativa si è attestata a 5,63 miliardi, in linea con l'anno prima (+1,4% a perimetro omogeneo), grazie soprattutto alla buona performance del ramo Vita, la cui raccolta è salita del 7%.