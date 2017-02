UnipolSai: nel 2016 utile e raccolta in calo, dividendo giù a 0,125 euro

Valeria Panigada 10 febbraio 2017 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai ha chiuso il 2016 con un utile netto pari a 527 milioni, in calo rispetto ai 738 milioni del 2015, quando però il risultato aveva beneficiato in modo straordinario della gestione finanziaria. In contrazione anche la raccolta diretta assicurativa pari a 12,5 miliardi (-10,6%), di cui 7,2 miliardi del ramo danni (-1,6%) e 5,3 miliardi del ramo vita (-20,6%). UnipolSai ha svalutato l'investimento nel fondo Atlante 1 per 19,5 milioni, pari al 24% dell'investimento stesso. Alla luce di questi risultati preliminari, UnipolSai ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,125 euro, in calo rispetto agli 0,15 euro dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda il gruppo Unipol, l'utile netto è sceso da 579n a 535 milioni, mentre la raccolta diretta assicurativa è stata pari a 14,8 miliardi (-10,1%).