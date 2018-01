Unieuro: utile netto adjusted sale a 19,2 milioni di euro nei 9 mesi

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Unieuro ha annunciato ieri sera, a mercato chiuso, i risultati dei primi nove mesi dell'esercizio 2017/2018, archiviati con un utile netto consolidato adjusted di 19,2 milioni di euro, in rialzo del 4,3% rispetto ai 18,4 milioni di un anno fa. Crescita a doppia cifra per i ricavi consolidati che hanno raggiunto quota a 1.328,4 milioni di euro, in crescita del 10,9% rispetto ai 1.198,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente (online +63,5%). In una nota Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro, ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati registrati da Unieuro nei primi nove mesi dell’esercizio: risultati incoraggianti, in linea con le nostre aspettative di crescita e ancor più significativi alla luce di un contesto di mercato sempre più competitivo”.“Sebbene il Black Friday renda il terzo trimestre anno dopo anno più importante, la stagione natalizia continua a ricoprire un ruolo chiave per l’intero settore - ha aggiunto l'a.d. del gruppo -. Alla luce del positivo trend dei ricavi di Unieuro nel mese di dicembre, siamo fiduciosi sul raggiungimento dei target annuali che ci eravamo prefissati, così da poter remunerare adeguatamente i nostri azionisti".