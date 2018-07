Unieuro: ricavi primo trimestre in rialzo a 418,6 mln di euro, perdita per 4,9 mln

Daniela La Cava 13 luglio 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Ricavi trimestrali in crescita per Unieuro. Il gruppo di Forlì, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha chiuso il primo trimestre 2018/2019 (concluso a fine maggio) con ricavi pari a 418,6 milioni di euro, in crescita del 14,1% rispetto ai 366,8 milioni del primo trimestre dell’esercizio precedente, mentre l'Ebitda rettificato è più che raddoppiato, attestandosi a 1,4 milioni."Ad influenzare positivamente il trimestre - spiega la società in una nota - sono state le azioni di crescita intraprese nel 2017, che hanno portato a un’espansione del network di negozi e delle attività digitali di Unieuro, consentendo al contempo l’estrazione di importanti sinergie". Gli effetti della stagionalità del business si riflettono anche sul risultato netto adjusted, che nel primo trimestre 2018/2019 è stato negativo per 4,9 milioni rispetto al rosso di 4,1 milioni nel primo trimestre del precedente esercizio (con un’incidenza sui ricavi del -1,2%).Commentando i risultati trimestrali Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro, ha dichiarato: "In un trimestre stagionalmente debole e poco significativo, Unieuro ha tratto vantaggio dalle acquisizioni portate a compimento nel corso del 2017, continuando a lavorare alacremente ai progetti su cui si fonderà la crescita futura, a partire dal nuovo hub logistico di Piacenza”. "Confermiamo la nostra strategia di consolidamento omnicanale del mercato e proseguiamo nell’incessante attività di monitoraggio e analisi delle opportunità di crescita esterna tuttora esistenti. Attività che ci auguriamo darà presto i suoi frutti", ha concluso il manager.