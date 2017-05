Unieuro: ricavi e utili in crescita, proposto dividendo di 1 euro per azione

Valeria Panigada 10 maggio 2017 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Unieuro, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha registrato nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2017 ricavi pari a 1.660,5 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto ai 1.557,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, grazie ai volumi di vendita più elevati in tutti i canali distributivi e in particolar modo nel segmento online. Rispetto alle categorie merceologiche, le vendite hanno evidenziato una crescita maggiore nel Grey (48,1% dei ricavi totali) - ovvero macchine fotografiche, videocamere, smartphone, tablet, computer e portatili, monitor, stampanti, accessori per la telefonia nonché tutti i prodotti tecnologici indossabili - che ha generato ricavi per 798,8 milioni di euro, in crescita del 9%, trainati della buona performance del canale B2B e, più in generale, dal buon andamento del mercato della telefonia mobile. Il risultato netto adjusted, ossia depurato dalle poste straordinarie, è stato pari a 36,3 milioni, in forte aumento (+41,3%) rispetto all'anno prima. Alla luce di questi risultati e in linea con quanto comunicato nel corso del processo di quotazione, il consiglio di amministrazione di Unieuro ha deciso di proporre la distribuzione di un dividendo di 1 euro per azione.