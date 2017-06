Unieuro: +1,2% per il fatturato del secondo trimestre. Rilevato il megastore ex-Trony nel centro commerciale Euroma2

Luca Fiore 29 giugno 2017 - 18:33

MILANO (Finanza.com)

Unieuro ha chiuso il secondo trimestre, terminato il 31 maggio 2017, con ricavi netti per 366,8 milioni di euro, +1,2% rispetto ai 362,4 milioni di un anno prima. La crescita “like-for-like”, cioè quella registrata dei negozi aperti da almeno 26 mesi e comprensiva sia delle vendite retail sia del click&collect, ha segnato un +0,5%.L’Ebitda “adjusted” si è attestato a 0,6 milioni di euro, in crescita rispetto agli 0,2 milioni dell’esercizio precedente, “comunque –si legge nella nota della società- poco rappresentativo della performance dell’intero esercizio alla luce della fisiologica stagionalità del business”.-4,1 milioni di euro per il risultato netto “adjusted”, in lieve miglioramento nel confronto con i -4,3 milioni dell’analogo periodo dello scorso anno.A giugno Unieuro ha sottoscritto un accordo con la proprietà del centro commerciale Euroma2 per la gestione di un punto vendita di circa 3.000 metri quadri. “Il negozio, attualmente non operativo, è stato per anni il più importante punto vendita a marchio Trony della città di Roma”.I ricavi stimati a regime per il nuovo punto vendita sono nell’ordine dei 20-25 milioni di euro.