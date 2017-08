Unicredit: nel II trimestre utile netto salito del 3% a 945 mln

Valeria Panigada 3 agosto 2017 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Unicredit ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto pari a 945 milioni di euro, in rialzo del 3,3% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Esclusi gli effetti di cambio della cessione di Bank Pekao l'utile è salito a 1,3 miliardi. I risultati trimestrali inoltre sono stati influenzati positivamente da +170 milioni di componenti non ricorrenti in Germania e negativamente da -135 milioni di svalutazione del fondo Atlante. Tutte le divisioni hanno registrato una performance operativa positiva. I ricavi sono scesi del 7,8% a 4,9 miliardi di euro (ma in rialzo rispetto al trimestre precedente). Solido il contributo delle commissioni che hanno evidenziato un aumento del 7,8% a 1,5 miliardi.