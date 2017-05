Ubi Banca: utile netto balza a 67 mln di euro nel I trimestre 2017

Daniela La Cava 11 maggio 2017 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca ha archiviato il primo trimestre dell'anno con un utile netto consolidato che è salito del 59,4% a 67 milioni di euro rispetto ai 42,1 milioni registrati nell'analogo periodo nel 2016 "nonostante l’inclusione di un’ulteriore svalutazione del Fondo Atlante per 13,5 milioni netti, oneri relativi al progetto Banca Unica per 4,6 milioni netti e spese progettuali relative alle Bridge Banks per 1,1 milioni netti". Escludendo le componenti non ricorrenti, l’utile netto si è attestato a 86,3 milioni, +103% rispetto ai 42,5 milioni dei primi tre mesi del 2016. E' quanto si apprende in un comunicato diffuso dall'istituto di credito prima dell'avvio delle contrattazioni per i mercati europei.

Nel trimestre in esame il risultato della gestione operativa si è attestato a 276,1 milioni, in crescita sia rispetto al primo trimestre 2016 (+12,6%) sia rispetto all'ultimo scorcio dell'anno passato (+49,1%). I proventi operativi sono saliti del 3,3% a 798,2 milioni, mentre gli oneri operativi hanno evidenziato una riduzione dell'1,1% a 522 milioni.