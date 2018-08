Ubi Banca: utile netto II trimestre a 91,2 milioni, oltre attese

Titta Ferraro 3 agosto 2018 - 13:39

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo trimestre dell'anno l'utile netto di Ubi Banca si è attesato a 91,2 milioni di euro, sopra gli 85,7 mln delle stime di consensus indicate da Bloomberg. Il secondo trimestre 2017 si era chiuso con un utile di 629 milioni, fortemente influenzato dall’inclusione del badwill per 612,9 milioni.Nel trimestre appena concluso il risultato della gestione operativa si è attestato a 310,1 milioni di euro, in incremento rispetto ai 302 milioni registrati nel primo trimestre 2018 grazie alla crescita complessiva dei proventi “core” (margine d’interesse e commissioni) e alla forte riduzione degli oneri operativi. Le commissioni nette si sono attestate a 400,6 milioni rispetto ai 407,3 milioni del primo trimestre 2018.Il Cet 1 ratio fully-loaded risulta dell'11,4% a fine giugno.