Ubi Banca: utile 2018 a 302,4 milioni, miglior risultato degli ultimi 10 anni

8 febbraio 2019

MILANO (Finanza.com)

Profitti ai massimi decennali per Ubi banca. Il gruppo bancario bergamasco ha chisuo l'esercizio 2018 con utile al netto delle poste non ricorrenti pari a 302,4 milioni dagli 188,7 milioni nel 2017. E' il miglior risultato degli ultimi 10 anni.Al netto delle componenti non ricorrenti, l’utile netto del quarto trimestre 2018 si è attestato a 41,8 milioni di euro dai 38,5 milioni nel terzo trimestre 2018. L’utile netto contabile si è attestato a 215,1 milioni rispetto ai 24 mln delle stime di consensus. I ricavi trimestrali sono stati di 866 milioni rispetto agli 894,7 delle stime di consensus Bloomberg. Il margine d’interesse nel trimestre si attesta a 441,1 milioni dai 452,7 nel 3trim2018, poco sotto i 445,2 mln delle stime degli analisti. Le commissioni nette sono state pari a 390,6 milioni (380,5 milioni nel 3trim2018 e 395 milioni nel 4trim2017). Al netto delle commissioni upfront e di performance, le commissioni nette complessive segnano un incremento del 4,4% rispetto al trimestre precedente (e del 2,7% rispetto al 4trim2017).