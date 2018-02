Ubi Banca: utile 2017 a 690,6 mln, dividendo di 0,11 euro

Titta Ferraro 9 febbraio 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

L’esercizio 2017 si è chiuso per il gruppo UBI allargato con un utile contabile di 690,6 milioni di euro(rispetto a una perdita di 830,2 milioni per UBI stand alone nel 2016) ed un utile al netto dellecomponenti non ricorrenti a 188,7 milioni di euro (rispetto a una perdita di 474,4 milioni per UBIstand alone nel 2016).Considerando il quarto trimestre 2017, il margine di intermediazione risulta di 478,9 milioni; costi operativi a 637,5 milioni. Il trimestre evidenzia una perdita netta di 11,9 milioni, più contenuta delle attese. Al netto delle poste non ricorrenti l'istituto bergamasco evidenzia un utile di 21,4 milioni rispetto ai 37,3 del terzo trimestre 2017.Il Consiglio di Gestione di Ubi Banca ha proposto la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro, pari a un monte dividendi di massimi 125,5 milioni, prelevato dalla riserva straordinaria. Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio prossimi.