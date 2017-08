Ubi Banca: nel I semestre utile di 696 mln, crediti deteriorati in calo

Valeria Panigada 4 agosto 2017 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

UbiBanca ha archiviato il primo semestre con un utile netto di 696 milioni di euro, incluso il badwill derivante dall'acquisizione delle tre good banks (Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti). A livello stand alone Ubi ha riportato un utile netto di 110,9 milioni, in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 787 milioni del primo semestre del 2016, su cui pesava la maggior parte dei costi del piano industriale. In miglioramento anche la qualità del credito con i crediti deteriorati netti in diminuzione a 8,4 miliardi (-8,7% vs 9,3 miliardi al 31 dicembre 2016). Il Cet1 fully loaded è pari all'11,32%.