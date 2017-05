Tod’s scivola sulle vendite del primo trimestre 2017, titolo giù in Borsa

Alessio Trappolini 8 maggio 2017 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Brusco scivolone del titolo Tod’s questa mattina in Borsa. L’azienda di moda italiana è inciampata sui conti del primo trimestre 2017, resi noti al mercato venerdì scorso, che hanno messo in luce un calo del 4,4% a/a dei ricavi, scesi a 238 milioni di euro (flessione che sale al -5% se si esclude l’effetto positivo del cambio).



Il management ha cercato comunque di rassicurare il mercato e nel comunicato stampa che accompagnava i risultati è stato specificato dal direttore finanziario Carlo Macellari che “le vendite retail (negozi propri) si sono attestate a 136 milioni di euro, invariate rispetto ad un anno fa ed in lieve ripresa rispetto allo scorso trimestre”.



L’attenzione degli analisti tuttavia è rimasta concentrata sui margini; Banca Akros potrebbe infatti rivedere le stime e raccomanda “un approccio prudente dopo i numeri dei primi tre mesi, anche a causa di un consensus sfidante per il gruppo”. Stessa opinione dalle parti di JP Morgan, dove gli analisti hanno ridotto le stime sul giro d’affari 2017-2018 rispettivamente del 9% e del 6%.



In questo quadro il titolo al momento sta accusando la peggior performance dell’intero listino azionario milanese con un ribasso dell’8,8% a 65,3 euro.