Tiscali: utile cala a 3,3 mln di euro nei primi 6 mesi

Daniela La Cava 23 novembre 2018 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Tiscali ha chiuso il primo semestre del 2018 con ricavi pari a 92,4 milioni di euro, in riduzione del 10,9% rispetto ai 103,6 milioni dell’esercizio 2017. Il risultato netto è stato pari a 3,3 milioni rispetto ai 24,5 milioni del primo semestre 2017, risultato che "era stato influenzato dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione del ramo d’azienda business". Lo si apprende in una nota della società sarda nella quale spiega che la recente chiusura dell’accordo con Fastweb "garantisce un significativo rafforzamento della situazione patrimoniale e finanziaria e il presupposto per la realizzazione del piano di sviluppo recentemente approvato".La società ha inoltre precisato che "i risultati operativi ed economici sono influenzati dal forte rallentamento delle attività commerciali e operative a seguito del focus aziendale sulla chiusura accordo con Fastweb".