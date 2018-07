TheSpac: successo per il collocamento, superato obiettivo di raccolta

Alessandra Caparello 27 luglio 2018 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Superato l’obiettivo di raccolta, inizialmente prefissato a 50 milioni di euro dal collocamento presso investitori istituzionali e professionali di azioni ordinarie di TheSpac, la special purpose acquisition company promossa da Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo e Giovanni Lega e coordinata da Banca IMI.L’operazione ha raggiunto un controvalore di 60 milioni di euro. Il progetto industriale promossa da TheSpac è rivolto ad aziende target della fascia delle PMI, vera ricchezza e punto di forza dell’Italia, con un equity value pre-money compreso tra i 70 e i 200 milioni di euro: un’azienda italiana con un’attitudine all’internazionalizzazione e un programma di espansione basato su piani di aggregazione strategica e/o di crescita organica.I promotori investiranno nella Spac un totale di oltre 10 milioni di euro, di cui 8 milioni sottoscritti in azioni ordinarie, completamente allineate con gli investitori. I titoli derivanti dalla conversione di azioni speciali saranno sottoposti a un lock-up di 24 mesi, ben superiore rispetto allo standard di mercato, a testimonianza dell’impegno a lungo termine dei promotori nel progetto. L’inizio delle negoziazioni sul mercato AIM è previsto per il prossimo 2 agosto.“Voglio ringraziare tutti i sottoscrittori per l’interesse dimostrato verso questa importante iniziativa imprenditoriale”, ha dichiarato Marco Galateri, presidente di TheSpac, “Siamo molto soddisfatti dell’esito della raccolta, soprattutto alla luce del momento difficile che i mercati stanno attraversando. Un risultato importante raggiunto grazie al contributo di tutto il nostro team e del convinto supporto di Banca Imi. Siamo convinti che il nostro progetto regalerà importanti soddisfazioni ai sottoscrittori: investiremo in uno dei settori che abbiamo conosciuto nel corso delle nostre carriere per dare un supporto concreto alla crescita della società target, puntando a valorizzare il Made in Italy e a generare valore a lungo termine”.