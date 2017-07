Terna: utile netto sale dell'8,2% a 351,3 mln di euro nel I semestre

Daniela La Cava 27 luglio 2017 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Terna ha archiviato i primi sei mesi del 2017 con un utile netto di gruppo in crescita dell'8,2% a 351,3 milioni di euro contro i 324,8 milioni dell'analogo periodo nel 2016 e con un risultato operativo (Ebit) a 534 milioni contro i 509,8 milioni dei primi sei mesi del 2016 (+4,7%). I ricavi hanno invece mostrato un leggero rialzo dello 0,7% a 1.046,9 milioni di euro. Gli investimenti complessivi effettuati dal Gruppo Terna relativi ai primi sei mesi del 2017, pari a 325,7 milioni di euro, risultano in linea con la guidance 2017 del piano strategico, e si confrontano con i 346,9 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente.“I risultati conseguiti nel semestre confermano la solidità economico-finanziaria del Gruppo e costituiscono solide basi per poter accelerare il nostro piano di investimenti soprattutto in Italia e valutare nel contempo un miglioramento dell’attuale politica di dividendi", ha dichiarato l'a.d. Luigi Ferraris.