Terna: nel 2017 ricavi saliti a 2,25 miliardi, investimenti a oltre 1 miliardo

Terna ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 2,25 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,1 miliardi dell'anno prima, e un Ebitda salito da 1,54 a 1,6 miliardi. Gli investimenti hanno superato quota 1 miliardo contro i 900 milioni del 2016. L'indebitamento finanziario netto ammonta a circa 7,8 miliardi, in calo di circa 0,2 miliardi rispetto all'anno prima per effetto soprattutto della buona generazione di cassa.