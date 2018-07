Terna: conti volano, utili e ricavi in crescita

Alessandra Caparello 25 luglio 2018 - 16:17

MILANO (Finanza.com)

In aumento del 3,3% i ricavi del gruppo Terna nel primo semestre del 2018 attestandosi a quota 1,0803 miliardi. A trainare i dati l’aumento dei tariffari del Regolato e per il contributo del Non Regolato, in particolare per la crescita delle vendite del Gruppo Tamini e per l'avanzamento delle attività sull'Interconnector privato Italia-Francia.L'utile netto, riferisce una nota, si attesta a 360,2 milioni in crescita del 2,5% dai 351,3 milioni del primo semestre del 2017. Bene anche gli investimenti complessivi effettuati nei primi sei mesi, pari a 337,9 milioni, in crescita del 3,7% rispetto ai 325,7 milioni di euro nel primo semestre dell'esercizio precedente, in linea con il Piano Strategico 2018-2022. La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2018 registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 3.842,8 milioni di euro, a fronte dei 3.803,3 milioni di euro al 31 dicembre 2017, mentre l’indebitamento finanziario netto si attesta a 7.895,5 milioni di euro, rispetto ai 7.796,4 milioni di euro al 31 dicembre 2017.