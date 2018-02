Tenaris: nel IV trimestre balzo dell'utile netto, ricavi +52%. Proposto dividendo di 0,41 dollari per azione

Valeria Panigada 22 febbraio 2018 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Tenaris ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con un balzo degli utili che sono più che quintuplicati. Nel periodo ottobre-dicembre l'utile netto si è attestato a 162 milioni di dollari, evidenziando un +563% rispetto al corrispondente periodo del 2016. I ricavi sono saliti del 52% a 1,59 miliardi di dollari. Alla luce di questa performance Tenaris ha proposto un dividendo di 0,41 dollari per azione. Per il futuro il gruppo dei tubi per il petrolio e gas rimane positivo e prevede una buona crescita dei ricavi nel 2018.