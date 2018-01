Tecnoinvestimenti: +22,9% per il fatturato 2017, fatturato ed Ebitda 2018 stimati in crescita a due cifre

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 18:27

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati pre-consuntivi pari a 181 milioni di euro, +33,7 milioni rispetto al 2016 (+22,9%), e un Ebitda pre-consuntivo di 40,2 milioni, +10,9 milioni (37,2%).Il Consiglio ha approvato le Linee guida e il Piano economico e finanziario per il periodo 2018-2020: per il 2018, la società stima una crescita dei ricavi di circa il 20% sopra quota 215 milioni e un incremento dell’Ebitda “più che proporzionale”, mentre al 2020 il fatturato è visto oltre i 240 milioni e l’Ebitda in aumento “prossimo” al 50% sul 2017.Nell’arco di Piano si ipotizzano investimenti per circa 29 milioni, di cui circa 10 milioni per investimenti materiali (principalmente hardware) e il resto per investimenti immateriali (prodotti e servizi software e banca dati proprietarie).