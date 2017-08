Technogym: utile raddoppiato nei primi sei mesi, titolo sale

Luca Fiore 4 agosto 2017 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Technogym ha chiuso il primo semestre con un fatturato di 266,4 milioni, +6,6% rispetto al pari periodo 2016, e un utile di 18,5 milioni, +103% nel confronto annuo.“In forte incremento l’utile, soprattutto in virtù della maggiore efficacia nelle vendite, della gestione dei costi e della minore incidenza dei costi non ricorrenti”, riporta la nota della società. “Significative anche le attività di razionalizzazione dell’area industriale, che hanno inciso positivamente sui costi diretti ed il corretto dimensionamento dei costi operativi, pur a fronte di un aumento dei ricavi”.“La solida crescita della marginalità e degli utili, più che proporzionale rispetto all’incremento dei ricavi, testimonia la forza del brand Technogym nel mondo e l’unicità della propria offerta in termini di innovazione, design e qualità”, ha commentato Nerio Alessandri, Presidente e Amministratore delegato.In accelerazione, il titolo TGYM al momento segna un +0,92% a 6,60 euro.