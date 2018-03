Technogym: utile netto +42% nel 2017, proposto dividendo di 0,09 euro per azione

Valeria Panigada 28 marzo 2018 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Technogym, azienda leader a livello internazionale nelle attrezzature per il fitness e sport, ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita del 7,7% rispetto al precedente esercizio, grazie soprattutto alla buona performance dei mercati strategici come la Cina (+30%) e gli Stati Uniti (+20%). L’Ebitda si è attestato a 120,2 milioni, in aumento di oltre il 20% rispetto ai 100 milioni del 2016, e l'utile netto è salito del 42% a 61,2 milioni. L’indebitamento finanziario netto ha mostrato un significativo miglioramento di oltre 36 milioni (pari a -41,3 milioni), grazie alla generazione di cassa registrata nel periodo che ha consentito di sostenere investimenti in R&D. Alla luce di questa performance Technogym ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,09 euro per azione, per complessivi 18 milioni.