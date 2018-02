Technogym: ricavi preliminari salgono a 598,2 mln di euro nel 2017

Daniela La Cava 9 febbraio 2018 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Technogym ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati, stando ai dati preliminari diffusi oggi, pari a 598,2 milioni di euro, in crescita del +7,7% rispetto al 2016. A cambi costanti la crescita è pari al 9,3 per cento.“Technogym ha chiuso anche il 2017 con una solida crescita delle vendite a livello globale. Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati di crescita a doppia cifra in aree strategiche per il nostro sviluppo futuro come Cina e Stati Uniti", ha dichiarato Nerio Alessandri, numero uno del gruppo di Cesena.Intanto da oggi l’azienda sarà protagonista delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 in Corea. "Sul fronte delle attività per lo sviluppo del brand, siamo fieri di essere per la settima volta Fornitori Ufficiali delle Olimpiadi, che oggi prenderanno il via in Corea", ha dichiarato Alessandri.