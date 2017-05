TXT e-solutions: titolo positivo dopo i conti del primo trimestre

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 12:23

Seduta con il segno più a Piazza Affari per il titolo TXT e-solutions, in rialzo del 3% a 13,05 euro. La società ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre con ricavi per 18 milioni di euro, in crescita del 24,9% rispetto a un anno prima, e un utile netto di 0,6 milioni, contro i 0,9 milioni del primo trimestre 2016.



La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2017 è positiva per 8,8 milioni, rispetto ai 5,4 milioni al 31 dicembre 2016, grazie al cash flow generato nel trimestre e della riduzione del capitale investito.



Nel secondo trimestre 2017 la società prevede uno sviluppo positivo dei ricavi e della redditività.



“Il trend ci fa ben sperare anche per il resto dell’anno, malgrado le trasformazioni in corso nei mercati del retail e del lusso”, ha commentato il Presidente Alvise Braga Illa.