Sogefi: utile netto di 17 milioni nel primo semestre. Risultato netto 2018 stimato stabile

Luca Fiore 24 luglio 2018 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre di Sogefi, società del Gruppo CIR, si è chiuso con ricavi per 839,1 milioni, in crescita del 3,2% a cambi costanti e in diminuzione del 2,1% a cambi storici rispetto al primo semestre del 2017, e un Ebitda di 104 milioni, in contrazione rispetto ai 114 milioni di 12 mesi prima.La riduzione, precisa la società, è dovuta all’evoluzione dei tassi di cambio (con un effetto complessivo di 5,4 milioni) e all’impatto negativo degli incrementi di prezzo dell’acciaio (6 milioni) nelle sospensioni. L’utile netto è sceso di 2,4 a 17 milioni.L’indebitamento finanziario netto a fine giugno era pari a 259,6 milioni, in miglioramento di 4,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2017.“Malgrado le attuali incertezze del mercato automobilistico globale, il gruppo mantiene la previsione di una crescita a cambi costanti moderatamente superiore al mercato grazie alle iniziative di crescita in Messico (per le Sospensioni) e in Marocco (per la Filtrazione)”, riporta la nota della società.“Il gruppo inoltre prevede sull’intero esercizio un risultato netto in linea con il 2017, nonostante gli incrementi del costo delle materie prime e l’effetto cambi negativo”.