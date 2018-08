Snam: utile semestrale a 523 mln di euro, migliore delle attese

Daniela La Cava 1 agosto 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Primi sei mesi dell'anno in crescita per Snam. Il gruppo guidato da Marco Alverà ha chiuso il primo semestre 2018 con un utile netto in aumento del 3,8% a 523 milioni di euro (Consensus Bloomberg a 511,8 milioni), l'utile operativo (Ebit) ha mostrato un rialzo del 2,1% a 729 milioni e ricavi totali pari a 1.242 milioni (+2,3% rispetto al primo semestre 2017). Nei primi sei mesi gli investimenti tecnici sono scesi a 349 milioni contro i 425 milioni nel primo semestre 2017, con l'indebitamento finanziario netto che è passato a 11.421 milioni dai 11.550 milioni di fine 2017.A livello operativo, il gas immesso nella rete di trasporto è stato di 37,93 miliardi di metri cubi (-0,4% rispetto al primo semestre 2017) e la domanda di gas naturale si è attestata a 38,78 miliardi di metri cubi (-1,6% rispetto al primo semestre 2017, a seguito dei minori consumi registrati dal settore termoelettrico per il ritorno ai normali flussi di import elettrico).Quanto alla guidance per l'anno in corso: Snam si attende un utile netto di circa 1 miliardo di euro rispetto alla precedente guidance di 975 milioni, mentre l’indebitamento netto è confermato a 11,5 miliardi. Per quanto riguarda il programma di efficienza, il target risparmi al 2021 è aumentato da oltre 40 milioni a oltre 50 milioni.