Snam: utile netto sale a 755 mln di euro nei nove mesi, +1,9% per i ricavi

7 novembre 2017

MILANO (Finanza.com)

Snam ha annunciato di avere archiviato i primi nove mesi dell'anno con un utile netto pari a 755 milioni di euro (+18,2%), mentre i ricavi sono saliti dell'1,9% a 1,896 miliardi di euro. Lo rende noto la società guidata da Marco Alverà in un comunicato nel quale si specifica che il consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2017 di 0,0862 euro per azione, con pagamento a partire dal prossimo 24 gennaio. Nel periodo in esame il risultato operativo (Ebit) ha mostrato una crescita del 3,3% a 1,063 miliardi. Gli investimenti tecnici di Snam sono invece aumentati del 15%, attestandosi a 683 milioni di euro. A Piazza Affari il titolo Snam avanza dello 0,58% a 4,48 euro ad azione.