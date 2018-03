Snam: utile netto adjusted sale a 940 milioni di euro nel 2017, dividendo a 0,2155 euro

Daniela La Cava 14 marzo 2018 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Snam, che si è riunito ieri sera, ha approvato i conti 2017, archiviati con un utile netto adjusted che si è attestato a 940 milioni di euro (+11,2% rispetto all’utile netto pro-forma adjusted del 2016), "grazie anche ai minori oneri finanziari netti che beneficiano della riduzione del costo medio del debito)". I ricavi totali del gruppo di San Donato Milanese sono, invece, stati pari 2,44 miliardi (+1,1% rispetto ai ricavi totali pro-forma adjusted del 2016), "grazie ai continui investimenti e ai maggiori volumi di gas immesso", con un utile operativo rettificato che è salito del 2% a 1,36 miliardi in scia anche della "riduzione dei costi operativi che beneficiano delle azioni di efficienza avviate". Gli investimenti tecnici sono ammontati a 1,034 miliardi rispetto ai 906 milioni nel 2016, con un flusso di cassa netto di 423 milioni di euro.Il cda ha inoltre deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,2155 euro per azione, di cui 0,0862 euro per azione già distribuiti a titolo di acconto nel mese di gennaio 2018.