Snam: trimestrale positiva, utile sale a 254 mln di euro

Daniela La Cava 4 maggio 2017 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in crescita e migliore delle attese per Snam. La società ha annunciato stamattina i risultati del primo trimestre 2017, archiviato con un utile netto in crescita di quasi il 20% a 254 milioni di euro, i ricavi sono aumentati del 2,1% a 628 milioni e l'utile operativo ha raggiunto i 353 milioni (+6,6%). I risultati sono superiori alle attese del mercato che stimava un Ebit di 344,8 milioni e ricavi a 623 milioni.



“Nel primo trimestre abbiamo conseguito risultati positivi, che riflettono gli investimenti compiuti al servizio del sistema, nonché il maggiore impegno sull’efficienza economica e finanziaria, e ci consentono di confermare gli obiettivi 2017 - afferma Marco Alverà, amministratore delegato di Snam -. Anche la ripresa dei consumi italiani, che con un incremento trimestrale del 8,6% segnano il nono trimestre consecutivo in aumento, ha contribuito ai risultati di Snam". Guardando alle prospettive future Alverà aggiunge: "Proseguiamo nell'attuazione del piano strategico, che prevede 5 miliardi di euro di investimenti nel quinquennio per aumentare la liquidità e la competitività del mercato del gas italiano e dare un contributo decisivo all'economia a basse emissioni".