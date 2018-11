Snam: ricavi e utili in rialzo nei primi nove mesi del 2018, approvato acconto sul dividendo

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Snam ha riportato nei primi nove mesi del 2018 risultati in crescita. In particolare i ricavi sono saliti del 3,1% attestandosi a 1,87 miliardi di euro, mentre l'utile netto è aumentato del 5% a 793 milioni. L'indebitamento finanziario netto è salito a 11,74 miliardi da 11,55 miliardi di fine dicembre 2017. Alla luce di questi risultati Snam ha deciso di distribuire un acconto sul dividendo 2018 di 0,0905 euro per azione, con pagamento a partire dal 23 gennaio prossimo.