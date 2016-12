Sesa: Ebitda ed utile in aumento a due cifre nel primo semestre

Luca Fiore 21 dicembre 2016 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Sesa ha chiuso il semestre al 31 ottobre con ricavi ed altri proventi consolidati per 555,2 milioni, +7,6% rispetto a un anno prima, e un Ebitda di 23,8 milioni, +10,6% nel confronto annuo.



Crescita a due cifre anche per l’utile netto consolidato che, dopo la quota dei terzi di competenza degli azionisti, risulta pari a 10,6 milioni, rispetto al risultato di 9,6 milioni al 31 ottobre 2015 (+10,3%).



“Nella seconda parte dell’anno fiscale, il Gruppo continuerà ad operare con l’obiettivo di rafforzare la propria leadership sul mercato delle soluzioni IT a valore aggiunto ed accrescere i principali indicatori finanziari, beneficiando tra l’altro dell’avvio del consolidamento della società Yarix, operante nel settore della cybersecurity, e del business acquisito nel settore Cloud Computing su piattaforma Microsoft” ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore delegato di Sesa.



Sul listino milanese il titolo segna un incremento di un punto percentuale portandosi a 17,42 euro.