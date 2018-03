Servizi Italia: utile sale a 14,4 mln di euro nel 2017, +6,1% per i ricavi

Daniela La Cava 13 marzo 2018 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Servizi Italia ha approvato i conti 2017, archiviati con ricavi e utili in crescita. In particolare, il gruppo leader nel mercato italiano dell’outsourcing sanitario dei servizi ospedalieri ha registrato un utile netto pari a 14,4 milioni di euro, mostrando una crescita del 36,6% rispetto ai 10,5 milioni del 2016. Nell'esercizio in esame i ricavi sono saliti del 6,1% a 252,1 milioni, mentre il risultato operativo (Ebit) e il margine operativo lordo (Ebitda) si sono attestati rispettivamente a 16,4 milioni (+19,1%) e 69,8 milioni (+9,1%). Il cda proporrà all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo pari a 0,17 euro per azione.“Il 2017 si è concluso positivamente e il gruppo ha realizzato risultati record in linea con le nostre attese. Ricavi, Ebitda e utile netto sono infatti ai massimi storici e ci consentono di proporre la distribuzione di utile sulla base di un pay-out di circa il 40% per i nostri azionisti", ha commentato Enea Righi, a.d. di Servizi Italia.