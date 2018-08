Sciuker Frames: esordio all'Aim da dimenticare, picco crollo a -19,2%

Alessandra Caparello 3 agosto 2018 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Esordio nefasto a Piazza Affari per Sciuker Frames, azienda di Avellino che progetta e produce finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale.Nel suo primo giorno di contrattazioni a Piazza Affari su Ai, il titolo è rimasto a lungo in asta di apertura, entrando in fase di negoziazione e poi perdendo il 17,2%. Il picco negativo è stato del 19,2%. Al momento della scrittura il titolo segna -13,57%.La quotazione di Sciuker Frames è la venticinquesima da inizio anno, che porta a 113 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società ha raccolto 5 milioni di Euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 29.4% con una capitalizzazione pari a circa 15.3 milioni di Euro. La società ha fatturato nel 2017 11 milioni di Euro.