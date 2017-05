Salini Impregilo: da inizio anno nuovi ordini per 2,2 miliardi. Target 2017 confermati

Luca Fiore 17 maggio 2017 - 19:46

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Salini Impregilo ha esaminato alcuni dati relativi l’andamento del business da inizio 2017. A fine marzo 2017, il totale dei nuovi ordini acquisiti era pari a 1,5 miliardi di euro.



A questi, si aggiungono altri 0,4 miliardi acquisiti successivamente e 0,3 miliardi ancora in fase di finalizzazione, per un totale complessivo, ad oggi, pari a 2,2 miliardi.



Lane (USA) da inizio anno ha contribuito per il 50% sul totale dei nuovi ordini.



“Lo scenario di mercato e l'evoluzione del business confermano gli obiettivi definiti per l’intero anno”, riporta la nota della società.