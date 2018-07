Salini Impregilo: due velocità per ricavi e utile nel primo semestre

Luca Fiore 26 luglio 2018 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo ha chiuso i primi sei mesi con ricavi consolidati “adjusted” per 2.624,2 milioni, dai 2.851,5 milioni del 1° semestre 2017, ed un Ebitda consolidato di 209,8 milioni, contro i 279,3 di 12 mesi prima. Il risultato netto attribuibile ai soci della controllante si attesta a 65 milioni di euro, contro gli 11 del pari periodo 2017.“Entro la fine dell'anno andranno in gara in tutto il mondo lavori per 35 miliardi e noi puntiamo a prenderne una parte", ha dichiarato il patron Pietro Salini al "Sole 24 Ore".A Piazza Affari il titolo segna un +1,3% a 2,178 euro.