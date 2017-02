Salini Impregilo: +9,3% per l’Ebitda 2016, segno più anche per i ricavi

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 18:22

MILANO (Finanza.com)

L’esercizio 2016 del Gruppo Salini Impregilo si è chiuso con Ebitda in aumento del 9,3% a 512 milioni di euro e un Ebit di 281 milioni, +5,6% nel confronto annuo.



I ricavi sono saliti a 6,1 miliardi, +1,1% rispetto al 2015, mentre i nuovi ordini si sono attestati a 7,3 miliardi superando, riporta la nota della società, “l’obiettivo 2016 book to bill > 1.1x”.



L’indebitamento lordo è in riduzione di oltre 150 milioni rispetto a fine giugno 2016 e pressoché invariato rispetto a fine 2015.