Salini Impregilo: +48% per l’utile del primo semestre, guidance confermata

Luca Fiore 26 luglio 2017 - 18:57

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati “adjusted” per 3.060,4 milioni, +12,1% rispetto al 1°semestre 2016. L’Ebitda, sempre in versione depurata, è salito del 14,1% a 284,1 milioni mentre l’Ebit ha segnato un +12,2% a 137,2 milioni.Il risultato netto è positivo per 16,6 milioni, dagli 11,2 milioni del 2016, in miglioramento del 48,3% “anche in conseguenza riporta la nota della società - alla riduzione dell’aliquota fiscale che passa dal 43% del 1° semestre 2016 al 39% circa, e del risultato attribuibile alle interessenze di terzi”.La società ha confermato la guidance di fine anno.