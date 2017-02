Saipem: utile “adjusted” 2016 a 226 milioni, “reported” in rosso per quasi 2,1 miliardi

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 18:50

MILANO (Finanza.com)

L’esercizio 2016 di Saipem si è chiuso con ricavi per 9.976 milioni di euro, in calo rispetto agli 11.507 milioni del 2015, e un risultato netto “adjusted” di 226 milioni, dai -508 milioni del 2015.



Il dato “reported” si attesta a -2.087 milioni di euro, al netto di svalutazioni e oneri da riorganizzazione per 2.313 milioni (-806 milioni di euro nel 2015, al netto di svalutazioni per 298 milioni). 1.450 milioni per il debito netto, dai 5.390 milioni di euro al 31 dicembre 2015.



La società per l’anno corrente si attende ricavi ed Ebitda a circa 10 e 1 miliardo di euro e un utile netto sopra i 200 milioni (inclusivo di circa 30 milioni di oneri di riorganizzazione). Gli investimenti tecnici sono visti a circa 0,4 miliardi mentre il debito netto a 1,4 miliardi.