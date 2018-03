Saipem: perdita 2017 a 328 mln di euro, ricavi in calo a 9 mld di euro

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato stamattina i risultati finanziari per l'esercizio 2017, secondo quanto indicato dalla società. Nel 2017 i ricavi hanno mostrato un calo del 10% a quota 9 miliardi di euro, mentre l'Ebitda adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, è sceso a 964 milioni dai 1,27 conseguiti nell'esercizio 2016. Sempre nel 2017 il risultato netto adjusted si è attestato a 46 milioni di euro contro i 226 milioni nel 2016. L'esercizio passato è stato archiviato poi con una perdita netta di 328 milioni di euro sui cui impattano svalutazioni e oneri tributari e da riorganizzazione per 374 milioni di euro.Il consiglio di amministrazione del gruppo di San Donato Milanese, che si è riunito ieri, ha deliberato di proporre all’assemblea di non distribuire dividendi.