Saipem chiude I semestre in rosso per 110 mln, ricavi -13%. Sul 2017 previsto utile da 200 mln

Valeria Panigada 25 luglio 2017 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha riportato nei primi sei mesi dell'anno ricavi pari a 4,59 miliardi di euro, in flessione del 13% rispetto al corrispondente periodo del 2016, a causa della contrazione di attività nei settori E&C Offshore, Floaters e Drilling. Il portafoglio ordini ammonta a 11,72 miliardi, di cui 3,78 miliardi da realizzarsi nel 2017. Il risultato netto è negativo per 110 milioni contro l'utile da 53 milioni nel primo semestre del 2016. Sul risultato pesano una serie di svalutazioni per complessivi 97 milioni, oneri straordinari legati alla riorganizzazione interna per 26 milioni e spese per controversie legali per 79 milioni. Alla luce di questa performance, Saipem ha aggiornato la guidance per l'intero anno, prevedendo ricavi pari a circa 9,5 miliardi di euro e un utile netto rettificato di 200 milioni.