Safilo: ricavi scendono meno del previsto nel primo trimestre

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 18:53

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre 2017, le vendite totali nette di Safilo sono state pari a 237,3 milioni di euro, in calo del 21,3% (-22,8% a cambi costanti) rispetto ai 301,6 milioni di euro nel primo trimestre 2016. Gli analisti avevano stimato un rosso del 25% a 226 milioni.



“Le vendite nette e i risultati economico-finanziari del primo trimestre 2017 sono stati fortemente influenzati dall’avvio del nuovo sistema informativo SAP per la gestione del centro distributivo di Padova, principalmente a causa dell’unicità della sua automazione e della complessità dei volumi gestiti a livello mondo”, riporta la nota della società.



“Questo ha influenzato in particolare le spedizioni del portafoglio dei marchi in continuità e quindi le relative vendite del trimestre. Il Gruppo sta ripristinando, entro la fine di giugno, la normale operatività e i normali livelli di servizio presso il centro distributivo di Padova”.



L’utile lordo industriale si è attestato a 116,8 milioni, -36,6% su base annua, mentre l’indebitamento ha totalizzato 111,3 milioni, dai 109,7 milioni di fine marzo 2016 e dai 48,4 milioni di fine 2016.