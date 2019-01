Safilo: nel IV trimestre vendite in rialzo di quasi il 2%, ma nel 2018 in calo del 7%

Valeria Panigada 31 gennaio 2019 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Safilo ha riportato nel quarto trimestre del 2018 vendite pari a 249,1 milioni di euro, in crescita dell’1,8% a cambi correnti (+1,3% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante la buona performance degli ultimi mesi dell'anno, l'intero 2018 si è chiuso, secondo i risultati preliminari, con un calo delle vendite del 7% a tassi di cambio corrente (-4% a cambi costanti) a 962,9 milioni di euro. Questa performance risulta sostanzialmente in linea con la previsione formulata da Safilo che aveva previsto una flessione di circa il 6% a cambi correnti (e di circa il 3% a cambi costanti).Sotto il profilo reddituale, Safilo si attende che le iniziative di risparmio costi realizzate nella seconda parte dell’anno permettano di chiudere l’esercizio con un margine Ebitda rettificato vicino al 5%, nella parte alta del previsto range per l’anno tra il 4% e il 5%. I risultati definitivi dell'intero esercizio saranno approvati dal consiglio di amministrazione il prossimo 13 marzo.