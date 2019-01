STMicroelectronics: ricavi e utili trimestrali in crescita oltre le attese, previsto calo per inizio 2019

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha snocciolato ricavi e utili in crescita oltre le attese per il quarto trimestre del 2018, ma ha previsto un rallentamento per l'inizio del 2019. Nel periodo ottobre dicembre 2018 il gruppo italo-francese dei semiconduttori ha registrato ricavi pari a 2,65 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,47 miliardi del corrispondente periodo del 2017 e oltre le attese degli analisti ferme a 2,64 miliardi. Meglio delle aspettative anche l'utile netto che nel periodo è salito da 308 a 418 milioni di dollari contro un consensus pari a 376 milioni.Sull'intero 2018 i ricavi di Stmicroelectronics sono aumentati del 15,8% a 9,66 miliardi di dollari, grazie soprattutto a Imaging, Automotive e Discreti di potenza, mentre l'utile netto è cresciuto del 60,4% a 1,29 miliardi di dollari.Tuttavia, il gruppo dei chip prevede per il primo trimestre del 2019 ricavi per circa 2,1 miliardi di dollari come valore intermedio, in diminuzione di circa il 5,7% rispetto allo stesso trimestre del 2018 e in calo del 20,7% rispetto al trimestre precedente. La flessione, spiega Stm, "riflette l'impatto di dinamiche sfavorevoli rafforzate in alcuni dei mercati finali, sommate alla consueta stagionalità". Il riferimento è alla Brexit, ai dazi commerciali e alla domanda più debole da parte di alcuni clienti chiave, come Apple.